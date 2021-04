Mazara del Vallo col fiato sospeso: “Speriamo sia davvero Denise Pipitone”

C'è grande attesa a Mazara del Vallo per la puntata, che andrà in onda sulla tv russa e che dovrebbe svelare se Olesya Rostova è Denise Pipitone. I concittadini di Piera Maggio parlano a "Pomeriggio Cinque" e si augurano che la ragazza russa sia davvero la bambina scomparsa da 17 anni: "Speriamo che la madre non debba fare i conti con l'ennesima delusione".

In molti scommettono sul lieto fine e sul ricongiungimento di madre e figlia. Alcuni si spingono oltre, cercando somiglianze fisiche fra la ragazza e le foto della piccola Denise. Tutti, però, restano col fiato sospeso in attesa della puntata della trasmissione russa, che dovrebbe svelare il mistero.