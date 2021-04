Denise Pipitone e Olesya Rostova, l'esperto spiega le similitudini tra i volti: "Ci sono compatibilità"

"Ci sono parti dei due volti che hanno compatibilità". A "Pomeriggio Cinque" il noto criminalista forense Salvatore Musio compara le foto di Denise Pipitone, la bambina di Mazara del Vallo scomparsa nel 2004, e Olesya Rostova, la ragazza apparsa nella tv russa pochi giorni fa e che in molti sperano sia Denise.

"C'è una certa somiglianza dell'attaccatura dei capelli tra la foto della bambina, della ragazza russa e di Piera Maggio - continua Musio, che prosegue - la concavità del naso a destra è somigliante, anche se parliamo di tratti abbastanza diffusi. Per capire se sia lei avremmo bisogno di analizzare i lobi delle orecchie". Tuttavia, nella comparazione dei volti emergono anche alcune differenze: "In altre foto le labbra sembrano dissimili - spiega l'esperto - così come anche la forma del volto, in un caso è più tondeggiante mentre nell'altro è più allungato".