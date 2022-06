Maturità 2022, al via la prima prova di italiano per oltre 500mila studenti

Mascherina solo raccomandata -

Il 96,2% dei candidati è stato ammesso agli esami. Le commissioni saranno 13.703, per un totale di 27.319 classi coinvolte. L' esame di Maturità 2022 vede cadere l'obbligo di indossare la mascherina: quest'ultima viene solamente raccomandata, in particolare in alcune circostanze quali, ad esempio, l'impossibilità di garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro.

Bianchi: "Esame valuti percorso ragazzi, commissioni non usino bilancino" -

In un'intervista al Corriere della Sera, il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi ha affermato che "l'esame di Maturità non è un test. Serve a valutare il percorso svolto dai ragazzi in un periodo particolarmente difficile. E infatti la media dei voti del triennio quest'anno conta fino al 50% sul voto finale. Non serve usare il bilancino. Anche in caso di uno scivolone nello scritto, le commissioni possono essere equilibrate: sono autonome e hanno la responsabilità di valutare la persona".