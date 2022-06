Maturità, da Leo Gassmann a Diana Del Bufalo: chi dei vip ne ha un bel ricordo?

In quanto importante tappa nella vita di ogni giovane, anche politici, influencer, presentatori, sportivi hanno dovuto affrontare, chi più, chi meno recentemente, questo scoglio. Da Leo Gassmann a Diana Del Bufalo la rassegna delle Maturità “famose” fatta da Skuola.net

Fuoriclasse a scuola ma non tutti in campo: i voti degli sportivi all’esame

Partendo dal mondo dello sport,

Giorgio

Chiellini

Gregorio

Paltrinieri

Mario

Balotelli

è uno dei talenti calcistici ad aver raggiunto il diploma scientifico con una delle votazioni più alte, 92/100. Poco sotto troviamo l’80/100 del campione di nuoto. Ma c’è anche chi si è accontentato di 60/100, come

Perché, come è normale che sia, non tutti gli sportivi sono accomunati dalla passione per lo studio. Esempio ne è l’attuale capitano della Nazionale di calcio

Gianluigi

Donnarumma

, che, alla Maturità nel 2017 preferì una vacanza. Il portiere però non si è del tutto defilato dall’esame di Stato; infatti tornò davanti alla commissione l’anno successivo, portando una tesina a dir poco autoreferenziale su se stesso, strappando un 70/100.

Tra i ragazzi dello sport c’è però chi ancora non ha affrontato questo importante appuntamento, come i due giovanissimi campioni di calcio

Wilfried

Gnonto

Giorgio

Scalvini

, compagni di nazionale, che hanno preparato insieme, oltre alle partite, anche l’esame di Stato.

Impossibile dimenticare, poi, anche la pluripremiata neo campionessa di ginnastica ritmica,

Sofia

Raffaeli

, che dopo aver fatto incetta di medaglie ai Campionati Europei di qualche giorno fa, è subito tornata in Italia proprio per sostenere gli esami.

La Maturità dei Vip

Passando al mondo dello spettacolo,

Leo Gassmann

Giovanni

Caccamo

Tiziano

Ferro

è uno dei volti noti ad aver raggiunto il diploma molto di recente: ai microfoni di Skuola.net ha detto di aver passato l'esame con un notevole 96/100. Non è stato da meno il cantautore, che alla Maturità scientifica di qualche anno fa è uscito con il massimo dei voti: 100 e lode. Buon risultato anche per, che ha superato la sua Maturità con il punteggio di 55/60.

Non tutti, però, nascono secchioni; neanche tra attori e influencer. E' il caso di

Andrea

Delogu

Diana Del Bufalo

Edoardo

Leo

, recentemente intervistata sempre da Skuola.net, che ha ammesso di aver passato l’esame con il minimo sindacale. Stessa situazione per, che dell’esame non ha un così bel ricordo, avendo ottenuto alla maturità "solo" 60/100. L’attore e registasi aggiunge alla lista di chi non ha particolarmente brillato: si è diplomato con 37, quando il punteggio minimo era 36 e quello massimo 60.

Ma il voto è solo un numero e non è poi così importante, come ricorda

Chiara Maci

, food blogger e conduttrice tv, che non ricorda proprio la votazione finale del suo esame di Stato.

Voti non solo alle urne: la Maturità dei politici

La classe politica italiana in questo periodo sta scaldando i motori in vista delle elezioni del prossimo anno. E se i risultati fossero direttamente proporzionali a quelli ottenuti durante l’esame di Maturità, come ne uscirebbero i leader? Tra i migliori spiccherebbero

Matteo

Renzi

Giorgia Meloni

Elena

Bonetti

Giuseppe

Conte

, entrambi diplomati con 60/60, esattamente come la ministra per le Pari Opportunità e la Famigliae l’ex presidente del Consiglio

Anche

Luigi

Di Maio

Lucia

Azzolina

è riuscito ad accaparrarsi il massimo dei voti, diplomandosi con 100/100, idem per l’ex ministra dell’Istruzione, che non solo si è aggiudicata il 100, ma ha ottenuto la menzione della commissione, massima onorificenza per gli studenti delle superiori.

L’attuale ministro dell’Istruzione,

Patrizio

Bianchi

Chiara

Appendino

Virginia

Raggi

, si è invece fermato prima dell’ambìto sessanta, uscendo con un comunque lodevole 56/60. A un soffio dal traguardo massimo è arrivata anche, ex prima cittadina di Torino, che si è fermata a 98/100. Risultati analoghi per l’altra ex sindaca del Movimento Cinque Stelle,, che è uscita dal liceo scientifico con 55/60.

Un po’ più in giù troviamo il leader della Lega,

Matteo Salvini

Alessandro

Di Battista

Roberto

Fico

, che si è diplomato con 48/60 al liceo classico Manzoni di Milano, distanziando di due punti, uscito con 46/60 dal liceo scientifico. Il peggior risultato tra i volti che sfilano in campagna elettorale e nei corridoi del Parlamento? E’ del presidente della Camera,, diplomatosi “solo” con 40/60.

I beniamini della GenZ che devono affrontare la Maturità 2022

Passiamo ai nomi con cui gli adolescenti hanno più “confidenza”, come le star dei social e gli influencer. A dover affrontare quest’anno il temuto esame troviamo, ad esempio,

Federica Scagnetti

Valeria Vedovatti

, tiktoker da più di 2 milioni di followers. Anche, che conta 2,6 milioni di seguaci su TikTok, dovrà sostenere l’esame di Stato 2022.

Eva Andrini

Marianna

Turco

, conosciuta online come “Evasfoodaddiction”, è un’altra creator che si sta preparando in vista dell’esame finale delle superiori, come da lei stessa confermato nel corso di un’intervista rilasciata a Skuola.net. Sempre su TikTok, troviamo, seguita da quasi mezzo milione di utenti e intenta ad affrontare la Maturità come le sue coetanee.

Tra le tiktoker più seguite e amate e che quest’anno dovranno confrontarsi con la Maturità, c’è poi

Alice De

Bortoli

Mariasole

Pollio

, che vanta più di 3 milioni di seguaci sul social cinese, e, influencer da 1,5 milioni sia su Instagram che su TikTok.

Maturi ma non del tutto: i vip che hanno mollato prima dell’esame

Chiudiamo questa rassegna ricordando gli assenti illustri, studenti che per vari motivi hanno deciso di abbandonare gli studi a un soffio dal diploma. Tra loro vi è

Fedez

Emis Killa

, che ha più volte difeso la sua scelta di non diplomarsi. Anche il collegasi è fermato prima del diploma.

Lo stesso vale per i due casi più recenti, che avrebbero dovuto sedersi davanti le commissioni proprio quest’anno:

Sangiovanni

Blanco

, idoli indiscussi della GenZ. Entrambi “classe 2003”, ma entrambi ad aver preso la decisione di mettere in stand by la loro carriera scolastica per dedicare ogni energia alla musica.