Maturità 2022 al via, le indiscrezioni: analisi del testo di Pascoli e Verga

Giovanni Pascoli

Giovanni Verga

Secondo le prime indiscrezioni del portale Skuola.net, il protagonista di una delle due tracce di analisi del testo - quella in poesia - è, con il brano "La via ferrata". L'autore scelto per l'altra traccia di analisi del testo, quella in prosa sarebbe, invece,con il brano "Nedda. Bozzetto Siciliano".

Una vigilia all'insegna dell'insonnia e del ripasso matto e disperatissimo. La Maturità 2022, con il ritorno delle prove scritte dopo due anni di stop forzato, ha spinto gran parte dei maturandi a sfruttare le ultime ore prima del via a rivolgersi ai loro siti di riferimento per limare gli ultimi dettagli e completare la preparazione con il ripasso last minute degli autori e dei temi più gettonati in vista della prova di italiano. Due i dati che lo confermano. In primis, i risultati di un sondaggio effettuato dal portale Skuola.net, su un campione di 2.500 ragazze e ragazzi alle prese con gli esami di Stato, secondo cui circa 1 su 4 avrebbe passato una delle notti più importanti in preda all'agitazione, con grosse difficoltà a prendere sonno. Soprattutto a causa della formula d'esame molto simile a quella pre-pandemia. E poi ci sono i numeri registrati dalla piattaforma nelle 24 ore precedenti il grande appuntamento, specialmente nel corso di "Notte prima degli esami", la tradizionale maratona web che accompagna i "diplomandi" nel momento in cui l'ansia raggiunge l'apice: oltre 130mila i visitatori sono approdati sulle pagine di Skuola.net tra le 20 e le 8 del mattino. Il che vuol dire che praticamente 1 maturando su 4 ha visitato il sito nel corso della volata finale.

Gli argomenti più cercati su Skuola.net -

Gli argomenti più cercati su Skuola.net alla vigilia? Essenzialmente tutta la rosa di nomi e argomenti che sono stati al centro dell'ultimo totoesame degli studenti. Da un possibile tema d'attualità sulla pandemia da coronavirus a quello sulla guerra, passando per gli anniversari delle stragi di mafia di Capaci e via D'Amelio. Non manca, poi, chi ha puntato su temi probabili ma poco chiacchierati, come l'Europa - con i trent'anni del trattato di Maastricht - o come la questione ambientale e climatica. Sarà stata la scelta giusta? A minuti lo scopriremo.