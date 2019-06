Maturità 2019, “Stasera Italia” interroga i parlamentari

"Si sta come d'autunno, sugli alberi le foglie". Questa è una delle poesie di Giuseppe Ungaretti che un inviato di "Stasera Italia" ha chiesto ad alcuni parlamentari nel primo giorno della Maturità 2019. Non tutti sono sembrati preparati, non solo sul poeta del '900 ma anche sugli altri autori e personaggi inseriti nelle tracce della prima prova dell'esame di stato.



Tra i promossi Dario Fransceschini e Mario Lupi. Ecco, invece, tutti gli svicoloni degli altri parlamentari.