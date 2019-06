Maturità 2019: tra le tracce Ungaretti, Sciascia e Corrado Stajano

Alle 8:30, con l'apertura del plico telematico, è scattata la prima prova scritta, ovvero il tema di italiano. Gli studenti possono scegliere tra tre tipologie di tema: tipologia A "Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano"; tipologia B "Analisi e produzione di un testo argomentativo"; tipologia C "Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità". A disposizione 6 ore al massimo per completare l'elaborato.



Ungaretti - "Risvegli" è una breve poesia che confluisce ne "Il porto sepolto", prima raccolta di Ungaretti, pubblicata a Udine nel 1916. La lirica, assieme alle altre del "Porto sepolto", confluirà poi nella "Allegria di naufragi" del 1919 e poi nelle successive edizioni della raccolta, diventando una delle più note della poesia ungarettiana. Il poeta stesso ha spiegato più volte nei suoi scritti il senso del titolo di questa raccolta: da ragazzo conobbe dei giovani ingegneri francesi che gli parlarono di un porto sommerso esistente ad Alessandria d'Egitto, città natale dell'autore. Ungaretti rimase profondamente colpito da questa storia proprio perché queste rovine sarebbero rimaste nascoste per sempre: il titolo indica quindi qualcosa di oscuro ed indecifrabile.



Sciascia - Il brano di Leonardo Sciascia, è da "Il giorno della civetta". Il romanzo racconta la storia di alcuni omicidi commessi dalla mafia e della lotta del comandante dei Carabinieri Bellodi per scoprire la verità e arrestare i colpevoli. Venne terminato nel 1960 e pubblicato per la prima volta nel 1961 dalla casa editrice Einaudi. Trae spunto da un episodio reale di cronaca: l'omicidio del sindacalista Accursio Miraglia per mano della mafia, avvenuto a Sciacca nel 1947. L'ispirazione a fatti reali e di cronaca è un elemento tipico della scrittura di Sciascia. Sciascia, da sempre interessato alla situazione socio-economica della sua terra d'origine, era da tempo impegnato nella denuncia della mafia, che imperversava ignorata e impunita su tutto il territorio. Lo scrittore decise così di servirsi del genere romanzo giallo - cui spesso ritornerà per le sue opere successive - per poter esprimere il suo risentimento e trasporre in una cornice letteraria la cronaca di un fatto realmente avvenuto. Nel 1968 il regista Damiano Damiani ha tratto un film da questo romanzo.