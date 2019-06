Maturità, il ministro Bussetti a Tgcom24: "Abbiamo lavorato per non lasciare soli studenti e scuole"

"La maturità è un momento importante di formazione e di passaggio per i ragazzi e segna la voglia di guardare al futuro con altri occhi. Sotto il profilo economico ci sono delle spese e noi le affrontiamo", queste le parole del ministro dell'Istruzione Marco Bussetti intervenuto in diretta a Tgcom24. Sulla nuova modalità attraverso la quale dovrà essere svolto l'esame di stato a partire da quest'anno il ministro sottolinea: "Noi abbiamo trovato una legge che andava attuata in determinati tempi, la posizione che abbiamo preso è stata ben precisa e penso sia stata anche molto apprezzata: noi abbiamo lavorato per non lasciare soli studenti e scuole soprattutto davanti a questi cambiamenti. Abbiamo anche apportato delle modifiche per migliorare questo esame e renderlo più alla portata e abbiamo cercato di uscire da uscire da quella visione di esame come se fosse un test punitivo. Pensiamo che sia un'occasione per gli studenti attraverso cui possono esprimere se stessi". Sulla segretezza delle tracce Bussetti precisa: "Vogliamo che rimanga forte il principio dell'anonimato e non vogliamo assolutamente permettere fughe di notizie".