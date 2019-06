Maturità, i voti dei nostri ministri ai tempi del diploma: Di Maio il più secchione

Manca poco all'inizio della maturità 2019, ma quanto erano studiosi i politici del nostro "Governo del cambiamento" all'epoca dei loro diplomi? Dalle indagini di "Stasera Italia", risulta che Di Maio era il più secchione: 100 su 100, il suo voto di maturità.



Non si può dire lo stesso per Matteo Salvini, il ministro dell'Interno ha ottenuto un punteggio di 48/60. Stesso discorso vale per il nostro ministro dell'Istruzione, Marco Bussetti, che non era il primo della classe e si è diplomato con un voto di 40 su 60. Quale giudizio hanno ottenuto gli altri?