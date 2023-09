Matteo Messina Denaro è in coma irreversibile, al capezzale la figlia

In serata i medici sospenderanno l'alimentazione. Le condizioni dell'ex boss di Cosa Nostra, affetto da un tumore al colon , si sono aggravate giovedì quando ha avuto un sanguinamento per poi essere colpito da un collasso con i parametri vitali compromessi. Al capezzale la nipote e legale Lorenza Guttadauria e la giovane figlia Lorenza, riconosciuta recentemente e incontrata per la prima volta nel carcere di massima sicurezza dell'Aquila ad aprile.

Già da qualche giorno Messina Denaro non riusciva ad alimentarsi in maniera autonoma. Il 12 settembre erano state sospese le cure e mantenuta solo la terapie per il dolore. Il 61enne nel testamento biologico avrebbe manifestato la volontà di non subire l'accanimento terapeutico con l'utilizzo delle macchine per essere tenuto in vita. Per questo anche con l'assenso della famiglia da alcune settimane è stato sottoposto alla terapia del dolore con la interruzione della chemioterapia.

La malattia, la cattura e il ricovero Matteo Messina Denaro è stato arrestato il 16 gennaio, mentre si recava in una delle cliniche più prestigiose di Palermo per sottoporsi alla chemioterapia. Una malattia lunga tre anni che, secondo i medici, ormai non gli lascia più speranze. Dopo l'arresto, il capomafia di Castelvetrano è stato portato nel supercarcere de L'Aquila, dove è stato sottoposto alle cure per il cancro al colon scoperto a fine 2020. Seguito costantemente dall'equipe dell'Oncologia dell'ospedale de L'Aquila e curato in cella, dove è stata allestita per lui una sorta di infermeria, il "padrino" è stato in discrete condizioni fino a un mese fa.

Il peggioramento delle condizioni di Messina Denaro Dopo due interventi, la situazione è però precipitata ed è stato disposto il ricovero nel reparto detenuti del nosocomio. Negli ultimi giorni, visto il peggiorare delle condizioni il capomafia è stato prima sottoposto alla terapia del dolore, poi sedato. Le visite dei pochi familiari ammessi le scorse settimane sono state sospese. Messina Denaro, però, ha potuto riconoscere la figlia Lorenza Alagna, avuta durante la latitanza e le ha dato il suo cognome. Non ci sono stati tuttavia incontri tra i due, perché il boss avrebbe preferito non farsi vedere dalla figlia nelle gravi condizioni in cui era.

Leggi Anche Messina Denaro, il boss dà il cognome alla figlia ribelle dal letto di ospedale