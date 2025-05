"E' stato ucciso", Matteo Bassetti sul video fake creato con l'IA: "Toccato il peggio"

Bassetti sottolinea l'utilizzo "sensazionalistico" della fake news creata con stralci dell'annuncio della morte di Papa Francesco da parte della giornalista del TG1 e immagini di una sparatoria in strada. "Se c'è qualcuno che abbocca a questo tipo di truffe vuol dire che c'è un imbarazzo culturale", commenta l'infettivologo che sugli artefici del video aggiunge: "Si capisce che è stato fatto per vendere un prodotto, per questo è importante andare a fondo con le fonti e sui contenuti. Da anni provano a farmi vendere di tutto, dalle creme per le articolazioni agli integratori".