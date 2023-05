Mattarella in Emilia-Romagna: "La ricostruzione deve essere veloce, non sarete soli"

"La ricostruzione deve essere veloce" L'opera di ricostruzione dopo l'alluvione "deve essere veloce", ha affermato Mattarella. "Parliamo di un territorio importantissimo per l'Italia. C'è l'esigenza che si rilanci il territorio. Non è un'esigenza solo vostra, ma nazionale. In questo dovete essere certi che ci sarà tutto il consenso e un percorso costante non solo in questi giorni, ma anche nel prosieguo. Richiederà molto sforzo e molto impegno ma non sarete soli in questo".

"Ho visto tante ferite, ce la farete con l'aiuto dello Stato" "Questo è un momento impegnativo, difficile", ha proseguito il Capo dello Stato. "Ho visto tante ferite nel territorio e so bene quanto ci sia da riprendere con coraggio e decisione per rilanciare la vita comune. Questo territorio è importantissimo e fondamentale per la vita dell'Italia, per la sua economia e per la sua storia. So che ce la farete con l'aiuto dello Stato e del governo, perché questa è la volontà determinata di ripresa e di rilancio. Tutta l'Italia vi è vicina".

Musumeci: "Governo non invitato alla visita di Mattarella in Romagna" Il ministro della Protezione civile e delle Politiche del mare, Nello Musumeci, è intervenuto sulla visita di Mattarella con una vena di polemica. "Sono contento che anche il presidente della Repubblica si sia recato sui luoghi alluvionati, come ha fatto tutto il governo e come ha fatto per due volte la presidente del Consiglio. Peccato che oggi non ci sia nessuno del governo a illustrare al Capo dello Stato le criticità, nessuno è stato invitato. Non fa niente, l'importante è arrivare ai risultati".