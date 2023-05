Mattarella nelle zone alluvionate: ovazione per il presidente

Fotogallery - Alluvione in Emilia-Romagna: rifiuti e acqua stagnante, preoccupa la situazione sanitaria a Conselice

Sergio Mattarella è giunto nelle zone dell'Emilia-Romagna colpite dall'alluvione ed è stato accolto con grande affetto dalla popolazione.

Il presidente della Repubblica in piazza Saffi a Forlì ha incontrato il sindaco Gian Luca Zattini e il presidente della Provincia e sindaco di Cesena, Enzo Lattuca. Un'ovazione ha salutato l'arrivo del capo dello Stato. In piazza anche un migliaio di bambini e studenti delle scuole della città che sventolavano bandierine con i colori dell'Italia, oltre a centinaia di cittadini assiepati dietro le transenne. "Non sarete soli", ha detto il Capo dello Stato ai cittadini.