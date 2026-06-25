Omicidio Yara, Massimo Bossetti chiede rianalisi dei reperti: "Prove rilevanti, servono accertamenti"

E dopo il delitto di Garlasco, anche un altro grande caso di cronaca non sembra voler trovare pace. Massimo Bossetti, tramite i suoi legali, ha chiesto l'autorizzazione per svolgere "accertamenti tecnico-scientifici su reperti e campioni biologici tuttora esistenti". Il muratore di Mapello, oggi 55enne e condannato all'ergastolo per l'omicidio della 13enne Yara Gambirasio a Brembate di Sopra, si è sempre dichiarato innocente. La richiesta è stata depositata alla Corte d'Assise di Bergamo al termine di una lunghissima fase di ricorsi e controricorsi durante la quale la difesa di Bossetti ha ottenuto di visionare - ma non analizzare - i principali reperti che hanno portato alla condanna il 12 ottobre 2018.