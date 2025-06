"Non sono un mostro, né un assassino": Bossetti si sfoga in tv 15 anni dopo il delitto di Yara Gambirasio

A 15 anni dalla morte di Yara Gambirasio, la tredicenne scomparsa a Brembate di Sopra nel 2010 e trovata morta tre mesi dopo in un campo di Chignolo d'Isola, Massimo Bossetti torna a parlare in tv. Condannato all'ergastolo per l'omicidio della ragazza, si è raccontato a Francesca Fagnani in un'intervista a Belve Crime. Con voce ferma ma carica di tensione, Bossetti ha ribadito l'innocenza che proclama fin dal primo giorno: "Non sono un assassino. Non ho mai visto Yara, è tutto assurdo". Parole forti, pronunciate davanti alle telecamere, che riaccendono il dibattito su uno dei casi di cronaca più discussi degli ultimi anni.