Caso Yara, archiviata la posizione della pm di Bergamo denunciata da Bossetti

Il gip di Venezia ha archiviato il procedimento che vedeva indagata per frode processuale la pm del caso Yara, Letizia Ruggeri. Il procedimento nasceva da una denuncia di Massimo Bossetti in merito ai reperti del processo che portarono alla condanna del muratore all'ergastolo per l'omicidio della 13enne, scomparsa il 26 novembre 2010 e trovata morta tre mesi dopo.