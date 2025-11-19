Omicidio Yara Gambirasio, dopo sei anni la difesa di Bossetti ottiene le copie del Dna

Massimo Bossetti è stato arrestato nel 2014 e successivamente condannato all'ergastolo in via definitiva nel 2018 per il sequestro e l'uccisione di Yara Gambirasio. Tutti i gradi di giudizio hanno confermato la piena responsabilità dell'imputato, fondandosi in gran parte sull'esame del Dna. Nel corso degli anni la difesa ha avanzato più volte richieste di revisione, respinte dai tribunali.