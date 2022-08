Massimo Bochicchio, nessun malore fatale: l'incidente in moto resta un giallo

È morto per l'impatto contro la parete del muro di cinta dell'aeroporto dell'Urbe di Roma.

Nessun malore fatale, quindi, per il broker dei vip Massimo Bochicchio , 56 anni, morto in un incidente in sella alla sua moto Bmw, il 19 giugno , in via Salaria. Questi - in base a quanto riporta il Corriere - sono i primi risultati dell'autopsia che, però, non scioglie tutti i dubbi sulla sua scomparsa. E, secondo i medici, non sarebbe morto inghiottito dal rogo del mezzo ma era già deceduto quando la sua Bmw si è incendiata.