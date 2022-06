Incidente broker a Roma, aperta un'indagine: disposta l'autopsia

Sarà disposta l'autopsia per la morte del broker Massimo Bochicchio, deceduto domenica in un incidente stradale lungo via Salaria, a Roma.

I pm di Roma attendono una prima informativa per aprire formalmente un fascicolo e al momento gli inquirenti propendono per un decesso legato a un malore: chiarimenti in tal senso arriveranno proprio dall'esame autoptico. Se necessario sarà eseguito anche il test del Dna: il corpo è infatti completamente carbonizzato.