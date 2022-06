Roma, giallo sulla morte del "broker dei vip" Massimo Bochicchio: dubbi sulla dinamica dell'incidente

Perquisizioni in via Bolla a Milano: si cercano armi

Lo schianto -

Le testimonianze raccolte sul luogo dalla polizia municipale, potrebbero far luce sulla concatenazione dei fatti che hanno portato allo schianto. L'ipotesi principale comunque resta quella che Bochicchio possa avere accusato un malore mentre era alla giuda del mezzo, riferisce Repubblica. Accertamenti verranno comunque fatti sulla moto per escludere malfunzionamenti.

Bochicchio era ai domiciliari -

Come riportato da Il Corriere della Sera, intanto, affiorano nuovi dubbi. Bochicchio era infatti ancora agli arresti domiciliari. Aveva ottenuto un'autorizzazione da parte del giudice per poter effettuare visite e controlli medici, frequenti e indispensabili per il diabete. Occorrerà capire se fosse autorizzato a percorrere quella strada in cui, intorno alle 11:30, è avvenuto il sinistro.

Manca certificato di morte, processo rinviato -

Intanto questa mattina il presidente della VII sezione penale del tribunale di Roma ha rinviato il processo. "Abbiamo ricevuto notizie, da fonti aperte, dell'avvenuto decesso dell'imputato Massimo Bochicchio. Non essendo stato depositato il certificato di morte e considerati i tempi necessari è opportuno aggiornare il processo al 15 settembre". Il difensore, Gianluca Tognozzi, ha spiegato: "La famiglia mi ha contattato, domenica, spiegandomi che erano stati informati dalla polizia locale dell'incidente, ma non abbiamo ancora un certificato di morte perché anche il fratello che è andato sul posto non ha potuto ancora effettuare un riconoscimento". Il manager era accusato dei reati di riciclaggio e abusiva attività finanziaria.