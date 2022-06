Incidente a Roma: muore il broker dei vip Massimo Bochicchio | Era accusato di truffa ai danni di Lippi e Conte

Leggi Anche Accusato di aver truffato Conte e Lippi, broker arrestato in Indonesia

L'incidente mortale si è verificato a due giorni dalla terza udienza del processo che lo vedeva come imputato per aver promesso di far lievitare il denaro delle sue presunte vittime prima di sparire.



Proprio domani (lunedì, ndr) era in programma a piazzale Clodio l'udienza in cui è imputato. In base a quanto si apprende Bochicchio è morto sul colpo. Il broker era accusato di avere truffato, oltre all'ex allenatore della Nazionale Marcello Lippi e l'attuale tecnico del Tottenham Antonio Conte, anche l'attaccante della Roma Stephan El Shaarawy. Sono in corso ulteriori verifiche per ricostruire la dinamica dell'incidente.