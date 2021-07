Broker dei vip accusato di truffa sbarcato in Italia

Massimo Bochicchio, il broker accusato di aver truffato diversi vip, arrestato il 7 luglio a Giacarta, in Indonesia, è sbarcato in Italia. Il broker, proveniente da Doha. è arrivato poco prima delle 13 all'aeroporto di Fiumicino. Allo scalo romano è stato accompagnato dagli agenti della giudiziaria di Fiumicino negli uffici di Polizia per la notifica dell'ordinanza di custodia agli arresti domiciliari.