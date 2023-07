Roma, archiviata l'inchiesta per la morte di Massimo Bochicchio: "Fu un malore"

Il giallo delle polizze vita

Il provvedimento del pm arriva quasi in contemporanea alla scoperta di due polizze vita stipulate dallo stesso Bochicchio pochi mesi prima della morte che avevano come beneficiaria la moglie Arianna Iacomelli. In quel periodo infatti, dai conti della vittima mancavano 600 milioni di euro. Il giorno dopo l’incidente, l’uomo avrebbe dpvuto deporre in un processo, in cui era imputato per esercizio abusivo della professione finanziaria, accusato di dover restituire quella somma ai suoi clienti, tra cui Conte, El Shaarawy ed Evra. In quel periodo infatti, il broker era agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico e poteva usufruire di un permesso per uscire di casa solo dalle 10 alle 12, per motivi di salute. Resta quindi il dubbio sui fondi utilizzati per coprire la stipula.