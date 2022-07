Massimo Bochicchio, dal Dna arriva la conferma definitiva: è suo il corpo carbonizzato

Massimo Bochicchio

La persona morta il 19 giugno a Roma, sulla via Salaria, in un incidente in moto è il broker: la conferma arriva dal test del Dna, il cui risultato è stato depositato dalla genetista che ha paragonato il profilo della vittima con quello del fratello. L'uomo era sotto processo a Roma per riciclaggio e abusiva attività finanziaria: era accusato di aver sottratto a personaggi dello spettacolo e del calcio circa 300 milioni di euro in una maxi-frode . Ora la salma potrà essere restituita ai familiari per i funerali.