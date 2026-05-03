Massa, ucciso davanti al figlio: "Indagato per rissa anche il cognato"

Risulterebbe indagato anche il cognato di Giacomo Bongiorni, Gabriele Tognocchi, per la tragedia avvenuta la notte tra l'11 e il 12 aprile in piazza Palma a Massa: lo riportano le edizioni locali dei quotidiani La Nazione e Il Tirreno. Sempre secondo quanto riportato dai quotidiani, la notizia di reato è rissa: i legali del cognato preferiscono non rilasciare dichiarazioni in merito. Tognocchi quella notte finì al pronto soccorso con una tibia e il setto nasale rotto. La procura vuole vederci chiaro su quanto accaduto intorno all'una e mezzo, quando Bongiorni e Tognocchi incontrarono i cinque ragazzi, due maggiorenni e tre minorenni, nella piazza.