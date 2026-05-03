Massa, ucciso davanti al figlio: "Indagato per rissa anche il cognato"
la notizia riportata da alcuni quotidiani locale ma i legali preferiscono non rilasciare dichiarazioni in merito
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Risulterebbe indagato anche il cognato di Giacomo Bongiorni, Gabriele Tognocchi, per la tragedia avvenuta la notte tra l'11 e il 12 aprile in piazza Palma a Massa: lo riportano le edizioni locali dei quotidiani La Nazione e Il Tirreno. Sempre secondo quanto riportato dai quotidiani, la notizia di reato è rissa: i legali del cognato preferiscono non rilasciare dichiarazioni in merito. Tognocchi quella notte finì al pronto soccorso con una tibia e il setto nasale rotto. La procura vuole vederci chiaro su quanto accaduto intorno all'una e mezzo, quando Bongiorni e Tognocchi incontrarono i cinque ragazzi, due maggiorenni e tre minorenni, nella piazza.
L'iscrizione nel registro degli indagati, che si configura come un atto dovuto per consentire il pieno svolgimento delle attività peritali, darà modo alla procura di comprendere approfonditamente quanto accaduto e capire eventuali responsabilità a carico dei singoli. A inizio della scorsa settimana sarebbero stati messi a disposizione della procura i telefoni smartphone dei cinque ragazzi sotto accusa per il reato di omicidio volontario e rissa aggravata.
Anche il telefono della compagna di Bongiorni sarebbe stato analizzato: i dati di tutti sarebbero stati scaricati e ne sarebbe stata realizzata una copia forense, al fine di cercare elementi utili che possano fare chiarezza su quanto accaduto quella tragica notte di tre settimane fa in cui Bongiorni perse la vita a seguito di un'aggressione.