Massa, la doppia vita dell'infermiere che lavorava al supermercato e non andava dai pazienti: dovrà risarcire l'Asl

I danni sono stati quantificati dalla corte dei Conti che lo ha condannato a risarcire l'Asl per danni patrimoniali e danni all'immagine. L'infermiere avrebbe anche utilizzato l'auto aziendale per andare a lavorare al supermercato, tutto mentre risultava presente all'Asl per i servizi che avrebbe dovuto svolgere e che spesso non svolgeva affatto e spesso in ritardo. Per cercare di tappare i buchi, in molte altre occasioni avrebbe chiesto ad alcuni colleghi e colleghe di sostituirlo.