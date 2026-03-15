Pisa, escursioniste si perdono sui Monti Pisani: salvate dai vigili del fuoco

Intervento dei vigili del fuoco nel pomeriggio di domenica sui Monti Pisani, nel territorio comunale di Calci in provincia di Pisa. L’allarme è scattato alle 15.15, quando cinque escursioniste hanno chiesto aiuto dopo essersi smarrite durante una camminata. Il gruppo si trovava nella zona sopra Montemagno. Durante il rientro verso valle le donne hanno perso l’orientamento e non sono più riuscite a individuare il sentiero corretto. Le escursioniste sono comunque riuscite a contattare i soccorsi. Durante la chiamata hanno fornito le coordinate della loro posizione, permettendo ai soccorritori di localizzarle con precisione.