Pisa, escursioniste si perdono sui Monti Pisani: salvate dai vigili del fuoco
Cinque donne avevano smarrito il sentiero durante il rientro a valle. Rintracciate grazie alle coordinate fornite ai soccorritori
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Intervento dei vigili del fuoco nel pomeriggio di domenica sui Monti Pisani, nel territorio comunale di Calci in provincia di Pisa. L’allarme è scattato alle 15.15, quando cinque escursioniste hanno chiesto aiuto dopo essersi smarrite durante una camminata. Il gruppo si trovava nella zona sopra Montemagno. Durante il rientro verso valle le donne hanno perso l’orientamento e non sono più riuscite a individuare il sentiero corretto. Le escursioniste sono comunque riuscite a contattare i soccorsi. Durante la chiamata hanno fornito le coordinate della loro posizione, permettendo ai soccorritori di localizzarle con precisione.
Soccorso rapido
Una squadra dei vigili del fuoco di Pisa ha raggiunto il gruppo poco dopo la richiesta di aiuto. I soccorritori hanno individuato le cinque donne e le hanno accompagnate lungo il percorso fino a una zona sicura. Nessuna escursionista ha riportato ferite.