Taranto, va a cogliere gli asparagi e viene travolto da un toro: morto 80enne
Troppo gravi le ferite riportate al bacino, ai reni, al fegato e ad altri organi interni
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Era andato a raccogliere gli asparagi in un podere nelle campagne di Crispiano, nel Tarantino, quando è stato colpito alle spalle da un toro ed è morto per le ferite riportate. Vittima del pomeriggio trasformatosi in tragedia un 80enne, Pietro Forleo. L'uomo stava raccogliendo la verdura in un terreno dove è presente un cartello che segnala la presenza di bovini al pascolo quando è stato attaccato. Nonostante le lesioni riportate l'uomo è riuscito ad avvisare la figlia che ha allertato i soccorsi. Trasportato in ospedale, l'anziano è morto dopo 24 ore. Indagano i carabinieri per ricostruire la vicenda.
La ricostruzione
Secondo quanto si è appreso, il pensionato era solito andare in un terreno di proprietà del fratello per raccogliere gli asparagi, i funghi e procurarsi la legna. Venerdì scorso non si sarebbe accorto della presenza dell'animale che lo ha colpito con le corna, ferendolo gravemente. Nonostante le lesioni riportate - la frattura del bacino, lesioni ai reni, al fegato e ad altri organi interni - l'anziano è riuscito a chiamare la figlia che ha allertato i soccorsi. Trasportato in ospedale in gravi condizioni, Forleo è morto dopo 24 ore. Secondo le prime indagini, il bovino che lo ha assalito apparterrebbe a un allevamento adiacente al podere del fratello. Indagano i carabinieri.