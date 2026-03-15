Secondo quanto si è appreso, il pensionato era solito andare in un terreno di proprietà del fratello per raccogliere gli asparagi, i funghi e procurarsi la legna. Venerdì scorso non si sarebbe accorto della presenza dell'animale che lo ha colpito con le corna, ferendolo gravemente. Nonostante le lesioni riportate - la frattura del bacino, lesioni ai reni, al fegato e ad altri organi interni - l'anziano è riuscito a chiamare la figlia che ha allertato i soccorsi. Trasportato in ospedale in gravi condizioni, Forleo è morto dopo 24 ore. Secondo le prime indagini, il bovino che lo ha assalito apparterrebbe a un allevamento adiacente al podere del fratello. Indagano i carabinieri.