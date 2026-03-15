Prato, bambina di 5 anni investita da un'auto: è grave
Secondo la ricostruzione, sarebbe sfuggita al controllo della madre mentre stava sopraggiungendo il veicolo. L'impatto sarebbe stato inevitabile
© Istockphoto
Una bambina di 5 anni è ricoverata in rianimazione all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze, in prognosi riservata, dopo essere stata investita da un'auto a Prato. L'incidente è avvenuto intorno alle 11 di domenica 15 marzo in via Braga, nella frazione pratese di Tavola, a sud della città. Secondo una prima ricostruzione, la piccola, di nazionalità cinese, sarebbe sfuggita al controllo della madre finendo sulla carreggiata proprio mentre stava passando un'auto. L'impatto - secondo quanto descritto dall'automobilista - sarebbe stato inevitabile. Immediati i soccorsi: sul posto sono intervenuti il 118, l'elisoccorso Pegaso e la polizia municipale.
Come sta la bambina
La piccola, stabilizzata dai sanitari, è stata trasportata in codice rosso all'ospedale di Careggi e successivamente trasferita al Meyer di Firenze. Nell'incidente, secondo quanto appreso, ha riportato un politrauma: è in prognosi riservata e le sue condizioni sarebbero in via di stabilizzazione. La polizia municipale sta svolgendo accertamenti per chiarire la dinamica dell'incidente. L'automobilista è risultato negativo all'alcoltest.