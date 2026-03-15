Prato, bambina di 5 anni investita da un'auto: è grave

La piccola, stabilizzata dai sanitari, è stata trasportata in codice rosso all'ospedale di Careggi e successivamente trasferita al Meyer di Firenze. Nell'incidente, secondo quanto appreso, ha riportato un politrauma: è in prognosi riservata e le sue condizioni sarebbero in via di stabilizzazione. La polizia municipale sta svolgendo accertamenti per chiarire la dinamica dell'incidente. L'automobilista è risultato negativo all'alcoltest.