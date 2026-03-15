Bergamo, scontro tra quattro auto: due morti e diversi feriti

A Caravaggio, nel Bergamasco, due persone hanno perso la vita in un incidente stradale che ha coinvolto quattro veicoli. Le vittime accertate sono un uomo di 38 anni e una donna di 73, rispettivamente il papà e la nonna dei bambini rimasti feriti nello schianto. Anche altre persone sono rimaste ferite. Lo scontro si è verificato sulla provinciale Rivoltana all'altezza di un ristorante. Secondo una prima ricostruzione, il 38enne e la 73enne viaggiavano a bordo della stessa auto che, dopo lo scontro, è finita in un canale irriguo che costeggia la strada provinciale. All'origine dell'incidente, probabilmente, un sorpasso avventato che ha innescato la carambola. Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118, anche con due elicotteri, e diverse ambulanze.