Maxi colpo in una gioielleria a Massa: bottino da 200mila euro in 6 minuti

Sono bastati solo sei minuti per entrare in una gioielleria a Massa, in Toscana, e portare via una cassaforte e un bottino dal valore di circa 200mila euro. Il colpo è stato messo a segno nella notte tra il 13 e il 14 settembre da un gruppo di uomini incappucciati che è riuscito a danneggiare la saracinesca del negozio, rubare e scappare via in brevissimo tempo.
L'allarme scattato nella notte
Secondo quanto riportato da Il Tirreno, a far scattare l'allarme sarebbero stati prima il rumore provocato dall'irruzione dei malviventi e poi il fumo fuoriuscito degli estintori. Ciò avrebbe richiamato l'attenzione dei residenti della zona e degli appartamenti al piano superiore dell'esercizio commerciale. Quest'ultimi avrebbero allertato infine i carabinieri.
Il colpo
Secondo quanto riportato dal quotidiano, sarebbero state sei le persone, tutte rese irriconoscibili a causa del volto coperto, a fare irruzione nel negozio. Due avrebbero fatto da palo, all'esterno, mentre gli altri si sarebbero intrufolati e avrebbero portato via la cassaforte.
Le indagini
Le dinamiche del furto sono tutte da chiarire. Per il momento sono in corso gli accertamenti da parte delle forze dell'ordine per ricostruire quanto accaduto e per cercare di identificare i malviventi.