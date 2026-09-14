Maxi colpo in una gioielleria a Massa: bottino da 200mila euro in 6 minuti

Sono bastati solo sei minuti per entrare in una gioielleria a Massa, in Toscana, e portare via una cassaforte e un bottino dal valore di circa 200mila euro. Il colpo è stato messo a segno nella notte tra il 13 e il 14 settembre da un gruppo di uomini incappucciati che è riuscito a danneggiare la saracinesca del negozio, rubare e scappare via in brevissimo tempo.