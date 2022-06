Mascherine, stop all'obbligo nei cinema: proroga fino a settembre sui mezzi pubblici (tranne i voli) e nelle Rsa

Dal 16 giugno, invece, le mascherine saranno raccomandate ma non più obbligatorie nei cinema, teatri e palazzetti dello sport e agli esami di maturità.

Leggi Anche Scuola, mascherina solo raccomandata agli esami di maturità e terza media

Per la decisione sugli aerei sarebbe necessaria una valutazione sulla compatibilità con le regole degli altri Paesi. A chiedere un supplemento di riflessione, è stata in particolare la Lega con il ministro del Turismo Massimo Garavaglia.

Aumenta assegno unico riconosciuto alle famiglie con figli disabili

- Una norma della bozza del decreto sulle semplificazioni fiscali modifica il meccanismo di assegnazione. In particolare, gli importi della maggiorazione su base mensile per i nuclei con almeno un figlio a carico con disabilità sono "incrementati di 120 euro per l'anno 2022".