Scuola, mascherina solo raccomandata agli esami di maturità e terza media

All'incontro ha partecipato anche il presidente dell'Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, che ha illustrato il quadro epidemiologico.

"Le ripetute rimostranze da parte della Lega e della comunità scolastica hanno finalmente convinto chi di dovere a imboccare la strada della ragionevolezza e del buon senso. Si è impiegato tanto, troppo tempo per accorgersi che si stava penalizzando per l'ennesima volta il mondo della scuola, mentre in tutti gli altri settori le restrizioni erano ormai cadute. Meglio tardi che mai", ha commentato Rossano Sasso, sottosegretario del ministero dell'Istruzione.