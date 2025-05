Martina Carbonaro, De Luca: "Normale che una 12enne si fidanzi senza che nessuno dica niente? Un problema"

La 14enne Martina Carbonaro "era fidanzata da due anni con un ragazzo. È normale che una ragazza di 12 anni, che è una bambina, si fidanzi senza che nessuno dica niente? Per me è un problema". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, intervenuto agli Stati generali sull'ambiente 2025 alla Mostra d'Oltremare di Napoli, nell'ambito dei quali è stato presentato un concorso per opere di divulgazione ecologica. Le affermazioni di De Luca sul caso hanno scatenato le polemiche fin da subito. La prima ad accenderle è stata l'influencer Valeria Angione, una delle partecipanti alla presentazione. La giovane ha interrotto il presidente campano dicendo che "non è un problema della ragazza che aveva 14 anni ma del ragazzo che l'ha ammazzata".