Marotta (Pesaro Urbino), entra in casa durante la festa di compleanno e spara: uccisa una donna

Una donna di 44 anni è stata uccisa dopo che un uomo di circa 70 anni è entrato in una casa di campagna di Marotta di Mondolfo (Pesaro Urbino) e ha iniziato a fare fuoco con una pistola contro i presenti. La sparatoria è avvenuta durante la festa di compleanno della vittima. La figlia di 28 anni della donna è stata ferita al volto e all'addome ed è stata ricoverata in codice rosso all'ospedale regionale di Torrette ad Ancona. Ricoverate anche altre quattro bambine. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno fermato il responsabile della sparatoria che sarebbe un lontano parente della donna uccisa. Sono in corso le indagini per capire i contorni del delitto.