Roggero, a Bollate vede Bossetti e trova un lavoro ma rischia il trasferimento in un carcere più duro

Rischio trasferimento - Condannato in via definitiva a 14 anni di reclusione per l'omicidio di due rapinatori avvenuto nel 2021 dopo l'assalto alla sua gioielleria, Roggero si è costituito proprio a Bollate il 17 luglio, quando la sentenza è diventata irrevocabile. Secondo indiscrezioni riportate dalla stampa, tuttavia, la sua permanenza nel penitenziario milanese non sarebbe scontata. Tra le motivazioni ipotizzate ci sarebbero la forte esposizione mediatica del caso e il fatto che Bollate è un istituto al quale normalmente si accede dopo un percorso di buona condotta maturato in altri carceri. Nessuna decisione definitiva, però, è stata ancora assunta.