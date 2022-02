Sedicenne morto, Bianchi: "Formazione non sia surrogato del lavoro"

Reazione immediata di protesta, in tutta Italia, dei giovani dell'Opposizione studentesca d'alternativa (Osa), dopo la morte del 16enne, avvenuta in provincia di Ancona per un incidente stradale mentre era impegnato in un apprendistato nell'ambito di un corso professionale. "In tutta Italia, blitz di Osa sotto gli Uffici scolastici regionali per richiedere l'abolizione immediata dei Pcto (l'attuale nome dell'alternanza scuola lavoro, ndr) e le dimissioni di Bianchi. A Roma, Osa è con gli studenti del movimento 'la Lupa' al Miur per portare tutta la nostra rabbia sotto i palazzi del governo Draghi". È quanto rendono noto gli studenti di Osa Roma. "A questo ennesimo fatto tragico che colpisce la nostra generazione, dopo la morte di Lorenzo neanche un mese fa, la nostra risposta è la lotta. Gli studenti sono pronti a riversarsi nelle strade delle città di tutta Italia il 18 febbraio - ribadiscono gli studenti -, per la giornata di mobilitazione studentesca nazionale, per portare la rabbia della nostra generazione dopo questa ennesima morte, richiedere l'abolizione immediata dell'alternanza scuola lavoro e chiedere le dimissioni del ministro Bianchi in quanto responsabile della situazione gravissima che stiamo vivendo. Non dimenticheremo e non perdoneremo: è una promessa di lotta", concludono.