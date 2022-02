16enne morto nello stage, il cordoglio della scuola: "Perdiamo un figlio"

"I nostri ragazzi sono impegnati in attività di stage che li accompagnano nel mondo del lavoro, fanno esperienze dirette con aziende con cui collaboriamo da anni", racconta il direttore dell'Artigianelli a un quotidiano locale, che non si spiega come sia potuto accadere: "Si tratta di attività co-progettate con le imprese nel rispetto delle normative nazionali e regionali che preparano i ragazzi a un inserimento responsabile nel mondo del lavoro con il supporto di tutor e docenti". Insomma, tutto procedeva regolarmente, come sempre.

Poi però la tragedia, che ha lasciato senza parole tutta la comunità di Fermo, e non solo: "Siamo devastati da questa perdita - commenta ancora padre Sante Pessot - e siamo vicini alla famiglia in questo momento di dolore. Lo viviamo in silenzio, nella vicinanza e nella preghiera".