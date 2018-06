E' stata realizzata appositamente per permettere ai bimbi disabili di raggiungere il mare, per questo è motivo di orgoglio per i titolari dei Bagni Sole n. 47 a Pesaro. Ma la speciale sedia a rotelle era all'improvviso sparita dalla spiaggia e sui social network si erano moltiplicati gli appelli ai ladri per la sua restituzione e ridare così la possibilità ai piccoli con difficoltà motorie di accedere a sabbia e onde. "Mettetevi una mano sulla coscienza, riportatecela", era il grido dei titolari, che a Tgcom24 hanno poi dato la lieta novella: "L'abbiamo ritrovata, sarà stata una ragazzata".

Molteplici accorgimenti permettono a questa speciale sedia a rotelle di scivolare sulla sabbia per raggiungere la battigia. "L'abbiamo realizzata con amore - sottolineava il titolare dei Bagni, Simone, a Il Corriere Adriatico - per metterla a disposizione soprattutto dei bambini con difficoltà motorie che in questo modo possono percorrere facilmente la spiaggia e raggiungere il mare per cercare un po’ di refrigerio in acqua insieme ai loro coetanei".



La carrozzina era a disposizione di tutti e si trovava all'ingresso dello stabilimento. "Dopo gli appelli sui social la carrozzina è stata fortunatamente ritrovata nella tarda serata - comunica Simone, raggiunto telefonicamente da Tgcom24. - Non sappiamo chi sia stato a prenderla; pensiamo si sia trattato di una ragazzata".