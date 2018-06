Roma, rubano la carrozzina motorizzata a una donna affetta da sclerosi multipla

Aveva parcheggiato il suo scooter nel palazzo come tutte le sere, ma la mattina dopo non l'ha più trovato. Per i ladri è un semplice furto, ma per la proprietaria del mezzo una vera disgrazia perché Flaminia, così, ha perso le gambe per la seconda volta. La prima è stata quando la sclerosi multipla l'ha costretta alla sedia a rotelle e ora, di nuovo, la donna ha perso la possibilità di spostarsi liberamente nel suo quartiere, l'Eur a Roma, insieme alla figlia di 10 anni e alla sua cagnolina. Quello infatti era un motorino speciale: una carrozzina motorizzata progettata per disabili. Gli amici del quartiere hanno lanciato una raccolta fondi per ricomprare a Flaminia la sua sedia a rotelle a motore e restituirle così l'autonomia.