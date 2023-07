Osimo (Ancona), marito e moglie morti in casa: lui per un malore, lei nel tentativo di salvarlo

Doppia tragedia a Osimo, in provincia di Ancona, dove marito di 80 anni e moglie di 77 anni sono stati trovati morti nella villetta di loro proprietà.

Lui è stato ritrovato in bagno e la donna sulle scale che conducono al primo piano. L'anziano potrebbe essersi sentito male in bagno e la moglie, che si aiutava con un bastone treppiedi per camminare, sarebbe caduta dalle scale nel tentativo di raggiungere il coniuge per aiutarlo. Sul caso indagano i carabinieri. Al momento, il pm non ha chiesto nessuna autopsia e non sono stati fatti sequestri.