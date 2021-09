Maltratta la compagna, il figlio di tre anni si traveste da Spiderman: "Mamma, ti difendo io"

Con la maschera da Spiderman per difendere la mamma da un compagno violento. E' successo ad Osimo, in provincia di Ancona, e i fatti risalgono a qualche anno fa quando il piccolo in questione, che voleva essere il supereroe della mamma, aveva solo tre anni. Ora, un finanziere di 45 anni è a processo nel capoluogo marchigiano per maltrattamenti aggravati in famiglia. A farlo finire in tribunale è stata la ex compagna, 48 anni, dopo una denuncia avviata tre anni fa.

"Mamma, ti difendo io" - Stando al capo di imputazione lei avrebbe subito offese e percosse, anche davanti ai figli, tanto che il più piccolo, quando aveva tre anni, andava in giro per casa vestito da Spiderman dicendo "Mamma ti difendo io". Una maschera che lo avrebbe fatto sentire più forte davanti a quel padre accusato di avere modi violenti. I fatti risalgono al periodo 2016-2017.

Le accuse - L'otto settembre, al tribunale di Ancona, davanti al giudice Carlo Cimini, c'è stato l'esame dell'imputato che ha respinto ogni accusa rivoltagli dalla ex, già sentita in udienza a giugno. Stando alle accuse mosse da lei, parte civile con l'avvocato Alessio Stacchiotti, l'uomo l'avrebbe riempita di offese durante la loro relazione, sminuendola come donna e come madre, chiamandola tra l'altro "utero in affitto". L'episodio più grave risale al 2017 quando il finanziere l'avrebbe presa a pugni, lesionandole un timpano. Oggi però l'imputato, difeso dagli avvocati Eleonora Tagliabue e Francesco Nucera, ha sostenuto che fu la donna a cominciare a schiaffeggiarlo più volte, "io l'ho

solo allontanata, spingendola via. Non ha perso sangue, non aveva nulla, non sapevo nemmeno che si era rivolta a un ospedale". E sul travestimento da supereoe del bambino ha spiegato che "si mascherava sempre, gli piaceva, anche in vacanza".