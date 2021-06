Messina, moglie picchiata e ridotta in schiavitù: 57enne arrestato

ansa

Un uomo di 57 anni è stato arrestato a Messina perché ritenuto responsabile dei reati di riduzione in schiavitù, violenza sessuale, sequestro di persona, lesioni personali ai danni della moglie. Il 57enne costringeva la donna e i figli a vivere in una situazione di degrado, caratterizzata da insulti e minacce, spesso anche di morte. Alla vittima erano stati sottratti i documenti di identità ed era stata chiusa a chiave in casa.