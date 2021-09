Napoli, picchia la moglie e la obbliga a prostituirsi: 41enne arrestato

ansa

Un 41enne albanese è stato rintracciato ed arrestato dai carabinieri per maltrattamenti, estorsione e lesione personale grave. L'uomo è accusato di aver picchiato la moglie obbligandola a prostituirsi. La donna, in diverse circostanze, era stata minacciata di morte e percossa con una spranga di ferro. Il 41enne, che aveva cercato di sottrarsi alla cattura, è stato localizzato in una sala scommesse.