Maltempo nelle Marche, la donna che ha perso il figlio e il marito: "Morti in garage per recuperare l'auto"

. Sono nove i morti e quattro i dispersi in provincia di. Quattro le vittime atra cui une ilche hanno perso la vita nel tentativo di recuperare l'sotterraneo del condominio. A "" la disperazione della donna, moglie e mamma, che ha perso in pochi minuti. "In tre o quattro minuti,ed è andata nella rampa dove erano parcheggiate le macchine. Io", spiega la donna che racconta di aver esortato il figlio e poi il marito a spostare l'auto e la bicicletta dal garage, prima che un vero e proprio "tsunami" di acqua e fango li travolgesse.

Non si può morire per questo

- continua la donna in collegamento a- mio figlio aveva una vita davanti, era un bravo ragazzo. Non so come andare avanti, erano due persone stupende.

, ho chiamato più volte i vigili del fuoco per soccorrere mio figlio e mio marito, ma nessuno ha risposto", conclude la donna.

Insieme al marito e al figlio ha perso la vita anche un vicino di casa. Anche lui nel tentativo di spostare l'auto dal garage.