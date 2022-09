Alluvione Marche, l'assessore all'Ambiente della Regione: "Non ci aspettavamo questa gravità"

"Come Protezione civile, avevamo emesso un'allerta per queste zone, ma un'

allerta gialla

non ci aspettavamo questa gravità

Assessore all'Ambiente della Regione Marche

. Non avevamo segnali in questo senso,". Così, a "Mattino Cinque News" Sfefano Aguzzi, l', parla a proposito della bomba d'acqua , che si è abbattuta sulle province di Ancona e Pesaro e Urbino, provocando otto morti e quattro dispersi (tra cui due bambini).

"È stato veramente

qualcosa di eccezionale

rischio siccità

e, mi dicono, imprevedibile", continua Aguzzi, sottolineando che l'area era addirittura considerata a. "Nel Comune di Cantiano c'è un pozzo da cui, quest'estate, per oltre un mese, abbiamo continuamente attinto acqua per non far seccare il fiume".