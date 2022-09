Maltempo Marche, ecco i nomi delle vittime

Al momento si sa con certezza che quattro vittime sono di Pianello d'Ostra (Ancona), una di Trecastelli (Ancona) e una di Barbara (Ancona). Proprio in quest'ultimo paesino, nella vallata del Nevola, a perdere la vita è stata una donna di 75 anni, uccisa dal fiume d'acqua che le è entrato in casa. A Pianello d'Ostra hanno perso la vita padre e figlio di 65 e 25 anni, oltre a un 52enne e a un 82enne. Tra i dispersi ci sono anche due bambini.

La morte della 75enne Rina a Barbara

è stata raccontata da una 41enne di origine albanese, riuscita a salvarsi e ancora sotto shock per la piena del Nevola. Il corso d'acqua ha inondato la vallata e allagato il pianterreno della villetta a due piani dove abitano anche il nonno del fidanzato e la compagna del nonno. La 75enne è rimasta uccisa mentre tentava di chiudere le finestre. "Ero di riposo giovedì ed ero a casa, mentre il mio compagno lavorava", ha riferito la superstite. "Altrimenti sarebbero morti anche il nonno e mia figlia. Ci siamo salvati andando di sopra. Non sono riuscita a raggiungere Rina, sarei morta anch'io".

Morti padre e figlio

- "Nel palazzo dell'ufficio postale ci sono stati due morti, padre e figlio. Poveretti...", ha raccontato Francesco Federiconi, direttore dell'ufficio postale di Pianello di Ostra, nell'entroterra di Senigallia. "È stato peggio dell'ultima volta. Il ponte ha fatto da tappo e l'acqua si è alzata velocemente, entrando nelle case fino quasi al soffitto. Ora è tutto malta, le auto portate anche a 400-500 metri di distanza, ribaltate sulla carreggiata". Come riporta Il Resto del Carlino, le vittime sono Giuseppe e Andrea Tisba, di 65 e 25 anni. Il figlio era sceso in garage per recuperare l'auto e il padre gli è corso dietro per salvarlo. È stato allora che un'ondata enorme di acqua li ha sorpresi, non lasciando loro scampo.

Le altre due vittime di Pianello d'Ostra

- Sempre Il Resto del Carlino rivela i nomi delle altre due vittime registrate a Pianello d'Ostra. Si tratta di Diego Chiappetti, idraulico 51enne. Anche lui si era recato in garage, finendo travolto dall'acqua. L'uomo lascia la compagna Romina e due figli di 16 e 20 anni. La quarta vittima è Fernando Olivi, 82 anni, che abitava in una casa col seminterrato vicino al fiume Pianello e accanto al ponte che attraversa il fiume Misa.

Nella frazione di Bettolelle

i vigli del fuoco hanno recuperato il corpo di un uomo che è stato travolto dall'acqua mentre era a bordo della sua auto.