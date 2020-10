Macerata, 22enne trova 3mila euro per strada e li restituisce: "Irrispettoso non farlo"

Esce dal bar e dà un calcio a... un rotolo di banconote, ma quando realizza che si tratta di soldi - e tanti -, cerca di contattare il legittimo proprietario attraverso la banca. Quel gruzzoletto da 3mila euro, infatti, era chiuso in una busta che conteneva anche un nome. Il denaro è tornato così nelle mani chi l'aveva perso e, in segno di gratitudine, è arrivata una ricompensa. E' quanto accaduto a Ripe San Ginesio (Macerata) al 22enne Alessio Mazzaferro. L'episodio è stato raccontato su Facebook dalla mamma di un amico e ripreso dalla stampa locale. "Conoscevo la persona del gruzzoletto e mi sembrava irrispettoso non fare questo gesto", racconta il giovane ai microfoni di NewsMediaset.