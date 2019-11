Parma, senegalese trova un Rolex per terra e lo restituisce al proprietario: assunto per riconoscenza

Storia a lieto fine a Parma. Un senegalese di 21 anni ha trovato per terra un Rolex e lo ha consegnato ai carabinieri, che dopo le opportune verifiche sono risaliti al proprietario, un imprenditore del Mantovano che il 9 novembre si trovava nella città emiliana per lavoro. L'uomo aveva denunciato la perdita e una volta saputa la bella notizia ha voluto conoscere di persona il protagonista della buona azione per ringraziarlo.