Usa, ladro ruba il portafoglio a un disabile in sedia a rotelle

La polizia di Tampa, in Florida, è sulle tracce di un uomo accusato di aver derubato del portafoglio un disabile in sedia a rotelle. Il fatto è avvenuto lo scorso agosto ma solo i primi giorni di settembre la polizia ha deciso di diffondere il filmato, nella speranza che qualuno possa riconoscere il ladro. Secondo la ricostruzione non ci sono motivi apparenti per cui il furto è avvenuto, l'uomo si è avvicinato alla sua vittima con fare guardingo, ha scambiato due parole e prima che quest'ultima potesse rendersene conto ha infilato la mano nella tasca della camicia per rubare il portafoglio, fuggendo subito dopo.